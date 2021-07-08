Площадь Минина и Пожарского частично перекроют 8 июля

Движение транспорта будет временно приостановлено на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде с 19:00 до 20:00 8 июля. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Так, площадь будет перекрыта в направлении от Георгиевского съезда в сторону Дмитриевской башни Нижегородского Кремля.

Кроме того, уточняется, что по другой половине площади движение будет осуществляться в обоих направлениях, а маршруты общественного транспорта не изменятся.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта по улице Трудовая в Нижнем Новгороде перекроют до 15 июля. Приостановка движения связана с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Также, движение транспорта будет временно приостановлено по улице Головина в Нижнем Новгороде с 08:00 5 июля до 23:59 12 августа. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Кроме того, движение транспорта в Нижнем Новгороде приостановят с 00:01 до 23:59 на Нижне-Волжской набережной, площадях Благовещенской и Маркина 26 июня, 3, 10,17,24, 31 июля, а также 7,14,28 августа и 4,11 и 18 сентября 2021 года.