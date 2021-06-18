Нижневолжскую набережную перекроют для транспорта 19 июня

Движение транспорта в Нижнем Новгороде приостановят с 00:01 до 23:59 на Нижне-Волжской набережной, площадях Благовещенской и Маркина в субботу, 19 июня. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Данная мера связана с проведением второго дня фестиваля «Столица закатов».

Автомобилистов просят быть внимательными, а также заранее продумывать свой маршрут. Такие ограничения дорожного движения будут также действовать 26 июня, 3, 10,17,24, 31 июля, а также 7,14,28 августа и 4,11 и 18 сентября 2021 года.

Напомним, что второй день фестиваля «Столица закатов», 19 июня, нижегородцы смогут посетить по специальным браслетам, получить которые можно будет в пунктах выдачи рядом с местами проведения мероприятия. Ожидается, что мероприятие станет одним из главных событий 800-летия города. Начиная с 12 июня, каждую субботу нижегородцев и гостей города приглашают встретить закат на Нижневолжской набережной, где будут проводиться концерты и фейерверки.