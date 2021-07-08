Машина с партией вакцин попала в ДТП под Нижним Новгородом

В четверг, 1 июля, автомобиль, который вез 18 тысяч доз вакцин, попал в дорожно-транспортное происшествие. ДТП произошло под Нижним Новгородом. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на замминистра здравоохранения Ульяновской области Сергея Кучица.

Известно, что данная партия вакцин предназначалась для жителей Ульяновской области. Вакцины все же доставили в 73-й регион, правда, с небольшой задержкой.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Напомним, что нижегородка заявила, что в ТЦ ей отказали во второй прививке от COVID-19. По словам женщины, причина в том, что первую очередь вакцины она получила в другом пункте прививания.

Кроме того, прошедшие вакцинацию нижегородцы получат по 200 «доброрублей» на карту жителя Нижегородской области. Все они будут перечислены на карту жителя Нижегородской области, их можно применить на нескольких локациях. Впоследствии их список будет расширяться.