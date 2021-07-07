Нижегородка заявила, что в ТЦ ей отказали во второй прививке от COVID-19

Согласно жалобе нижегородки в социальных сетях, ей отказали во второй очереди прививки от коронавируса в мобильном пункте вакцинации в ТЦ "Седьмое небо". Женщина заявила об этом в комментариях к публикации нижегородского министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова в его Instagram-аккаунте (@melikdavidmsk).

– В ТЦ "Седьмое небо" в прививочном кабинете отказывают прививать второй прививкой, если первую делали не у них, – написала @elena_malyqina.

Давид Валерьевич ответил, что в торговом центре прививали нижегородцев на его глазах.

– Только что оттуда, – продолжила женщина. – 15 минут объясняла администратору ситуацию, бланк на вторую прививку мне дали заполнить только после препирательств. 20 минут стояла у закрытого кабинета, потом зашла с выхода. В кабинете была мед. сестра, которая сказала, что врач ушла делать прививки на дому. А у них распоряжение не делать прививки тем, кто первую очередь вакцины делал не у них. Помочь ничем не могут. Так и ушла ни с чем!

Ответ на этот комментарий от министра пока не последовал.

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