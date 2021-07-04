Банный комплекс загорелся на Гребном канале 4 июля

Пожар площадью 250 квадратных метров начался в банном комплексе на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Так, происшествие произошло в воскресенье, 4 июля, в банном комплексе «Усадьба Банная» на Гребном канале.

Пожар распространился очень быстро, ему присвоили второй номер сложности. На место сразу прибыли 5 единиц техники и 20 человек личного состава МЧС. Еще до прибытия экстренных служб из банного комплекса самостоятельно эвакуировались 50 человек, детей среди них не было.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, что пенсионерка погибла при пожаре в центре Нижнего Новгорода, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Также, один человек погиб при пожаре в нежилом доме в Нижнем Новгороде. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.