Пенсионерка погибла при пожаре в центре Нижнего Новгорода

В субботу, 26 июня, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие произошло в субботу, 26 июня, в квартире жилого дома, который находится по адресу ул. Грузинская, д.12Б.

Сигнал тревоги поступил в 07:00. На место сразу прибыли 9 единиц техники и 25 человек личного состава МЧС. Так, уже в 7:37 пожар ликвидировали. Как выяснилось позже, причиной вызова стало неосторожное обращение с огнем.

Как заявили в региональном ГУ МЧС России, в результате пожара погиб один человек – 84-летняя женщина. Спасатели также эвакуировали 8 человек из жилого дома. От огня пострадала квартира, в которой произошло возгорание, и находящееся в ней имущество.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в универмаге «Сормовские зори» произошел пожар. Происшествие произошло на улице Коминтерна в среду, 23 июня.

Кроме того, две тысячи человек, в том числе 150 детей, эвакуировали из торгового центра в Нижнем Новгороде из-за подгоревшей еды. Происшествие произошло во вторник, 22 июня, в ТРЦ Небо, который находится по адресу ул. Большая Покровская, 82.