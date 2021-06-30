Один человек погиб при пожаре в нежилом доме в Нижнем Новгороде

В центре Нижнего Новгорода ночью начался пожар. Происшествие произошло на улице Нижегородской в среду, 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Так, происшествие произошло в среду, 30 июня, в неэксплуатируемом здании, которое находится по адресу ул. Нижегородская, д.16.

Сигнал тревоги поступил в 03:36. На месте для тушения пожара были задействованы силы и средства от регионального ГУ МЧС.

Как заявили в региональном ГУ МЧС России, в результате пожара погиб один человек – его личность, как и причина пожара, на данный момент устанавливаются.

Напомним, что пенсионерка погибла при пожаре в центре Нижнего Новгорода, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Также, в Нижнем Новгороде в универмаге «Сормовские зори» произошел пожар. Происшествие произошло на улице Коминтерна в среду, 23 июня.