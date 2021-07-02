Ограничение движения и парковки введут на ул. 1-я Оранжерейная в Нижнем Новгороде

Ограничения движения и парковки транспортных средств вводятся на улице 1-я Оранжерейная. Фото: Центр Организации Дорожного Движения города Нижнего Новгорода.

Движение, парковку и стоянку автомобилей запретят на улице 1-я Оранжерейная в Нижнем Новгороде с 21 июля. Об этом сообщает Центр Организации Дорожного Движения города.

Такое решение позволит беспрепятственно въезжать и выезжать строительным машинам на территорию стройки многоквартирного дома.

На подъездах к перекрытому участку будут установлены все необходимые предупреждающие знаки и аншлаги.

Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, ранее мы сообщали, что в связи с проведением работ по демонтажу павильона над сходом № 4 станции метро «Пролетарская» со 2 июля перенесена остановка общественного транспорта.

Также движение транспорта на участках набережной Федоровского в Нижнем Новгороде будет запрещено до начала августа. Там проводится ремонт дороги и комплексное благоустройство прилегающей территории.

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