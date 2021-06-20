Движение по набережной Федоровского в Нижнем Новгороде частично ограничат с 24 июня до 1 августа

Движение на участках набережной Федоровского в Нижнем Новгороде будет запрещено до начала августа. Проезд транспорта ограничат в разные дни, а объезд будет организован по прилегающим улицам. Соответствующие постановления подписал первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин.

Автономная некоммерческая организация «Центр 800» запланировала ремонт дороги и комплексное благоустройство прилегающей территории.

Так, с 08:00 24июня до 20:00 17 июля движение будет ограничено на участке дороги от дома №1А по улице Суетинская до дома №8 по улице Набережная Федоровского.

Другое ограничение для движения транспорта введут с 08:00 15 июля до 20:00 1 августа. Проезд запретят на участке дороги от дома №8 до дома №6 по улице Набережная Федоровского

АНО «Центр 800» было поручено разместить на участке временные ограждения, которые исключат несанкционированные проезд в зону проведения строительно-монтажных работ, а также установить временные дорожные знаки и информационные аншлаги для водителей.

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