482 тысячи человек привились в Нижегородской области

Уже 482 тысячи жителей Нижегородской области привились от коронавируса. Каждый из них получил первый или второй компонент вакцины. Об этом сообщает замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram в среду, 30 июня.

Так, только за последние сутки привилось 13 тысяч человек.

По словам министра здравоохранения региона, в прививочных пунктах Нижегородской области осталось 30 тысяч доз вакцин. В ближайшие часы ожидается поставка еще 32 тысяч.

Напомним, что заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов объяснил, почему не видит необходимости ПЦР-теста или анализа на антитела перед вакцинацией от COVID-19. Также, сообщается, что осенью для прививки станет доступна однокомпонентная вакцина, которая также будет рекомендована к ревакцинации.

Кроме того, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов повторно вакцинировался от коронавируса. Перед ревакцинацией министр не стал проходить тестирование на наличие антител к коронавирусу, так как доверился исследованиям вирусологов и инфекционистов.