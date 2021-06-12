Давид Мелик-Гусейнов ревакцинировался от COVID-19

Министр здравоохранения региона привился вторым компонентом вакцины от коронавируса. Фото: Instagram Давида Мелик-Гусейнова.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов повторно вакцинировался от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

- Прошло более шести месяцев после моей первой вакцинации. Захожу в «красные зоны» и общаюсь с большим количеством людей. У некоторых из них уже повторные заражения. Не хочу увеличивать риск для своих близких, - объяснил своё решение чиновник.

Перед ревакцинацией министр не стал проходить тестирование на наличие антител к коронавирусу, так как доверился исследованиям вирусологов и инфекционистов.

- Мировые эксперты сходятся в едином мнении, что проверять антитела перед вакцинацией не нужно. С этим также согласны и в Минздраве России, и в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Антитела не проверяют и в других странах, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

Побочных эффектов от прививки от COVID-19 министр не испугался, а сам процесс вакцинирования и вовсе прошёл быстро и не больно.

- Перед прививкой со мной пообщался терапевт. И я заполнил анкету для сбора анамнеза. А в мифы про отсутствие детей или выпадание ресниц я не верю, - подчеркнул он.

Министр выразил желание, чтобы Нижегородская область стала одной из первых территорий свободных от коронавируса, и жизнь здесь пришла в привычный для всех ритм.

- Я пишу это, чтобы стало меньше скептиков и колеблющихся. И если мой опыт для кого-то станет полезным, буду этому рад. Значит мы боремся против этой заразы вместе. А не разглагольствуем, сидя на диване, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

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