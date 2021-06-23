Мелик-Гусейнов рассказал, почему не видит необходимости в ПЦР-тесте

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов объяснил, почему не видит необходимости ПЦР-теста или анализа на антитела перед вакцинацией от COVID-19. Об этом сообщило издание Newsroom24.

- Если мы говорим про медицинские показания, то ПЦР-тест должен быть сделан за счет средства ОМС. Если говорим про личное желание человека протестироваться, то он может сделать это за деньги, — заявил Мелик-Гусейнов.

Так, по его словам, сейчас в первую очередь важно пройти ревакцинацию тем, кто вакцинировался и переболел COVID-19 до конца прошлого года. Проверять количество антител перед прививкой не нужно, так как не существует критериальности их количества.

Также, сообщается, что осенью для прививки станет доступна однокомпонентная вакцина, которая также будет рекомендована к ревакцинации.

- О том, сколько заболевает привитых от коронавируса, официальной статистики нет, - отметил, министр здравоохранения Нижегородской области.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов повторно вакцинировался от коронавируса. Перед ревакцинацией министр не стал проходить тестирование на наличие антител к коронавирусу, так как доверился исследованиям вирусологов и инфекционистов.