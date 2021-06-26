Двое мужчин утонули на озере Земснаряд 26 июня

Двое мужчин 40 и 46 лет утонули в озере Земснаряд в городе Балахна, Нижегородской области. О трагедии стало известно в 12:55 в субботу, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС России по Нижегородской области.

Мужчины 40 и 46 лет купались в необорудованном для этого месте.

"Тела переданы сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются", - рассказали в ведомстве.

В Нижегородской области стоит аномальная жара, из-за чего люди предпочитают проводить время вблизи водоемов. В последнее время в регионе серьезно возросло количество происшествий на воде. Спасатели напоминают о правилах безопасности на воде в жаркую погоду. Главной причиной гибели людей на воде является алкогольное опьянение и купание в необорудованных местах.

Напомним, что 13-летняя девочка утонула в реке Пьяна в Перевозском районе. Трагедия случилась в селе Ревезень.

Спасатели бьют тревогу: с наступлением аномально жаркой погоды в Нижегородской области резко возросло количество происшествий на воде. Так, с начала купального сезона на водоемах области погибли 20 человек, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом.