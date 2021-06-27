Еще один мужчина утонул в Нижегородской области 27 июня

Мужчина 33 лет утонул в карьере г.о. Навашинский. О трагедии стало известно в 16:00 в воскресенье, 27 июня. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Также известно, что он купался в необорудованном для купания месте.

- Тело погибшего было обнаружено на удалении 20 м от берега, на глубине 5м. Оно передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, на месте работала водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда (ПРПСО) МЧС России, в составе которой было 4 человека и 1 единица техники.

Напомним, что двое мужчин 40 и 46 лет утонули в озере Земснаряд в городе Балахна, Нижегородской области. О трагедии стало известно в 12:55 в субботу, 26 июня.

В Нижегородской области стоит аномальная жара, из-за чего люди предпочитают проводить время вблизи водоемов. В последнее время в регионе серьезно возросло количество происшествий на воде. Спасатели напоминают о правилах безопасности на воде в жаркую погоду. Главной причиной гибели людей на воде является алкогольное опьянение и купание в необорудованных местах.