В одной из потолочных секций универмага «Сормовские зори» начался пожар

В Нижнем Новгороде в универмаге «Сормовские зори» начался пожар. Происшествие произошло на улице Коминтерна в среду, 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сигнал тревоги поступил в 19:12. Однако, потушить пожар удалось до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Как выяснилось позже, предположительно причиной вызова стало короткое замыкание электропроводки.

Также известно, что самостоятельно эвакуировались 10 человек, в том числе 4 детей.

Как заявили в региональном ГУ МЧС России, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, что две тысячи человек, в том числе 150 детей, эвакуировали из торгового центра в Нижнем Новгороде из-за подгоревшей еды. Происшествие произошло во вторник, 22 июня, в ТРЦ Небо, который находится по адресу ул. Большая Покровская, 82.

Кроме того, пожар со смертельным исходом произошел ночью во вторник, 22 июня, в Дзержинске. Причиной возгорания стала неосторожность при курении, предположительно, самого мужчины. В тушении и ликвидации пожара было задействовано 6 единиц техники и 24 человека личного состава.