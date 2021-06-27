Нижегородский НИИ разрабатывает вакцину от COVID-19 в виде спрея для детей и пожилых людей

Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной сейчас разрабатывает вакцину против коронавируса. Ее можно будет применять для людей пожилого возраста и детей. Об этом «Комсомолке» сообщил доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией иммунохимии НИИЭМ имени академика И.Н. Блохиной Виктор Новиков.

Предполагается, что новая вакцина детям и пожилым людям будет вводиться не инъекцией, а интерназально — в виде спрея в полость носа.

- Это идеальная форма, позволяющая действующим компонентам вакцины проникнуть в организм через слизистые поверхности и начать выработку антител. Развивающийся иммунный ответ будет адекватен пути проникновения вируса – через органы дыхания, - отметил Виктор Новиков.

Как объясняет заведующий лабораторией иммунохимии НИИЭМ имени академика И.Н. Блохиной, в основе вакцины лежит молекулярная платформа, базирующаяся на вирусоподобных частицах.

- Для нашего прототипа мы взяли «химеры» - гибридные белки, включающие в себя компоненты двух разных вирусов. Такие химеры должны собираться в вирусоподобные частицы, обладающие двойным эффектом. Ее можно будет использовать для вакцинации против двух инфекций одновременно. Например, норовируса и коронавируса. Внутренняя часть вирусоподобной частицы состоит из норовирусной основы, а наружная – из коронавируса. Это совершенно уникальный метод, - подчеркнул доктор биологических наук.

Напомним, что в Нижегородской области установлен новый рекорд по смертности от коронавируса. За последние сутки не смогли побороть COVID-19 двадцать шесть человек. Всего с начала пандемии 115 711 пациентов Нижегородской области переболели covid-19. На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (8 457 новых случаев), Московской области (2 504 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 247 новых случаев).