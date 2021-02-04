Обычные капли для носа: Нижегородские ученые создали прототип новой вакцины от коронавируса. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

После целого года карантинных ограничений ученые со всего мира сейчас ломают голову над одной-единственной загадкой – созданием максимально безопасной и простой вакцины от коронавируса. Не остались в стороне и нижегородские ученые - их разработка представляет собой обычные капли для носа. Как это работает, «Комсомолка» в Нижнем Новгороде» разбиралась вместе с доктором биологических наук, профессором, заведующим лабораторией иммунохимии НИИЭМ имени академика И.Н. Блохиной Виктором Новиковым.

- На самом деле это большой проект, в рамках которого ведется работа по созданию целого ряда вакцин для профилактики вирусных инфекций. Работа над ним началась еще два года назад, когда мы начали разработку вакцины от норовирусной и ротавирусной инфекции. В основе лежит молекулярная платформа, базирующаяся на вирусоподобных частицах. Что это такое? Частицы, которые собираются искусственно из рекомбинантных белков, полученных с помощью генной инженерии. Они воспроизводят белки вирусов и обладают способностью образовывать структуры, подобные вирусу. Получается, неинфекционная вирусная частица. Она не несет в своем составе инфекционного начала, но ее структура полностью соответствует естественному вирусу. Благодаря воспроизведению структуры иммунная система узнает этот искусственный вирус. И, приняв его за настоящий, вырабатывает антитела.

По сути, эта формула работает для большинства вирусных инфекционных заболеваний. Поэтому когда год назад в мире началась пандемия коронавируса, нижегородские ученые тут же взялись за адаптацию своей разработки под новые вызовы.

- Для нашего прототипа мы взяли «химеры» - гибридные белки, включающие в себя компоненты двух разных вирусов. Такие химеры должны собираться в вирусоподобные частицы, обладающие двойным эффектом. Ее можно будет использовать для вакцинации против двух инфекций одновременно. Например, норовируса и коронавируса. Внутренняя часть вирусоподобной частицы состоит из норовирусной основы, а наружная – из коронавируса. Это совершенно уникальный метод.

В отличие от существующих аналогов, эта вакцина подойдет и детям, и пожилым людям. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Впрочем, это не единственное отличие нижегородского варианта вакцины. Этот прототип будет куда проще существующих сейчас уколов.

- Мы рассчитываем сделать мукозальную вакцину, которая будет вводиться путем нанесения на слизистые поверхности. К примеру, органов дыхания или ротовой полости. Другими словами, это обычные капли для носа. Это идеальная форма, позволяющая действующим компонентам вакцины проникнуть в организм через слизистые поверхности и начать выработку антител. Развивающийся иммунный ответ будет адекватен пути проникновения вируса – через органы дыхания.

По задумке разработчиков вакцины, ее смогут применять все - и дети, и взрослые, и пожилые люди. Правда, о наличии противопоказаний пока говорить рано.

- Сейчас вакцина находится на стадии лабораторно-экспериментальных исследований, - пояснили ученые. – Чтобы перейти на этап доклинических и клинических испытаний, нам необходим инвестор. Сейчас мы ищем инвестора – в первую очередь, им может стать фармацевтическая компания. Если такой инвестор будет найден, то мы сможем начать производство уже в следующем году.

КСТАТИ

Здесь же, в ННИИЭМ имени академика И.Н. Блохиной, думают над вакциной от ВИЧ. В ее основу должны лечь уже имеющиеся наработки.

- Еще лет 10 назад прототипы вакцины были созданы в Биотехнологическом Центе в Санкт-Петербурге и в Научном центре «Вектор», - рассказывает Виктор Новиков. – Они даже прошли первую стадию клинических испытаний, но потом финансирование прекратилось. Тогда посчитали, что ВИЧ-инфекцию можно купировать путем лечения ВИЧ-инфицированных. Но в последние пять лет уровень инфицированности среди населения подходит к тому рубежу, когда уже начинают говорить об эпидемии. Поэтому сейчас мы планируем объединить наши усилия с этими учреждениями и создать единый вариант вакцины.

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