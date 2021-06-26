Новый рекорд смертности от коронавируса установлен в Нижегородской области

В Нижегородской области установлен новый рекорд по смертности от коронавируса. За последние сутки не смогли побороть COVID-19 двадцать шесть человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Всего, по данным на 26 июня, количество смертей в регионе достигло 4 117.

Так, предыдущий рекорд по числу смертельных случаев в регионе был установлен вчера – 25 июня умерло двадцать пять нижегородцев.

На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом и пятое по числу смертельных случаев, уступая место Москве (7 916 новых случаев), Московской области (2 436 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 194 новых случаев).

Число новых выздоровевших нижегородских пациентов сейчас составляет 165 человек. Всего с начала пандемии 115 568 пациентов Нижегородской области переболели covid-19.

Напомним, что за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 311 новых зараженных covid-19. Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода (53 148) находится в г. Дзержинск (10 463) и г. Бор (6 072).