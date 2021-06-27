Средний возраст умерших от covid-19 нижегородцев составляет 73 года

Средний возраст умерших от коронавируса нижегородцев составляет 73 года. Об этом сообщает заместитель губернатора, министра здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил в Instagram.

Согласно статистике, 89% из них находились в реанимации и 59% были подключены к аппаратам ИВЛ.

Министр здравоохранения региона отметил, что в среднем смерть заболевшего наступила на 9-й день нахождения в стационаре и на 16-й день болезни.

Так, в 89% случаях коронавирус был подтвержден положительный тестом. Также в 99% - при повторном заражении у заболевших обнаружили индийский штамм вируса «Дельта».

Напомним, что в Нижегородской области установлен новый рекорд по смертности от коронавируса. За последние сутки не смогли побороть COVID-19 двадцать шесть человек. Число новых выздоровевших нижегородских пациентов сейчас составляет 143 человек. Всего с начала пандемии 115 711 пациентов Нижегородской области переболели covid-19. На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (8 457 новых случаев), Московской области (2 504 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 247 новых случаев).