Ещё у 327 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 327 новых зараженных covid-19. Всего, по данным на 27 июня 2021 года, зарегистрировано 123 483 случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 143 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 115 711 жителей региона.

К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 4 117 – за последние сутки умерло ещё двадцать шесть нижегородцев.

Число новых выздоровевших нижегородских пациентов сейчас составляет 143 человек. Всего с начала пандемии 115 711 пациентов Нижегородской области переболели covid-19. На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (8 457 новых случаев), Московской области (2 504 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 247 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.