Две тысячи человек эвакуировали из ТРЦ Небо 22 июня Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Две тысячи человек, в том числе 150 детей, эвакуировали из торгового центра в Нижнем Новгороде из-за подгоревшей еды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие произошло во вторник, 22 июня, в ТРЦ Небо, который находится по адресу ул. Большая Покровская, 82.

Сигнал тревоги поступил в 17:13. На место сразу прибыли 11 единиц техники и 35 человек личного состава МЧС. Как выяснилось позже, причиной вызова стало подгорание пищи в одном из кафе торгового центра.

Как заявили в региональном ГУ МЧС России, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, что пожар со смертельным исходом произошел ночью во вторник, 22 июня, в Дзержинске. Причиной возгорания стала неосторожность при курении, предположительно, самого мужчины. В тушении и ликвидации пожара было задействовано 6 единиц техники и 24 человека личного состава.