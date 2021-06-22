Мужчина погиб на пожаре в Дзержинске 22 июня

Пожар со смертельным исходом произошел ночью во вторник, 22 июня, в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Возгорание произошло в квартире жилового дома площадью 20 кв.м. в 1:40 по московскому времени по адресу улица Революции, 22. Из дома эвакуировали 8 человек, а также сообщается, что удалось спасти женщину 1964 года рождения.

В результате пожара погиб один человек – 33-летний мужчина.

Причиной возгорания стала неосторожность при курении, предположительно, самого мужчины. В тушении и ликвидации пожара было задействовано 6 единиц техники и 24 человека личного состава.

Напомним, что «желтый» уровень пожарной опасности объявили в нижегородских лесах. Причиной стала аномально жаркая погода в регионе. Кроме того, нижегородцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Ожидается, что в ближайшие дни температура в регионе достигнет +33 градуса.