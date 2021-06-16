Ограничения из-за коронавируса введены в Нижегородской области 16 июня 2021 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ограничения из-за коронавируса снова введены в Нижегородской области 16 июня 2021 года. Такое решение было принято в связи с ростом числа заболевших Covid-19. Как показывает статистика, за последние сутки число новых заболевших составило свыше 190 человек. Общее число зараженных превысило 120 тысяч человек. По мнению властей, только вакцинация позволит снизить темпы заболеваемости. Рассказываем, какие ограничения из-за коронавируса введены в Нижегородской области 16 июня 2021 года.

Прежде всего, ограничения коснутся нижегородских работодателей. Они должны перевести на дистанционный режим всех, кто может работать удаленно. Соответствующие изменения были внесены в указ о «О режиме повышенной готовности» губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

- Работодатели должны обеспечить на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевод на дистанционный режим всех сотрудников, не задействованных в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, - говорится в указе. – Перейти на дистанционную работу должны не менее 30% всех работников.

Также работодатели должны будут усилить контроль за дезинфекцией помещений и оборудования.

- В прошлом году переход на удаленную работу позволил сохранить деятельность подавляющего большинства организаций. Мера оказалась эффективной для того, чтобы приостановить распространение заболевания, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Сейчас мы видим, что чаще заболевают молодые люди, и коронавирус протекает у них непросто.

Одновременно с этим в Нижегородской области усиливается контроль за соблюдением масочного режима. В первую очередь, это касается транспорта и пунктов торговли.

- Растет число заболевших, среди которых много молодых, в мире выявляются новые штаммы, зафиксировано немало трудных случаев, - заявил Глеб Никитин. - Только в июне мы развернули более 1400 дополнительных коек.

Также по новым правилам ограничивается доступ на массовые мероприятия. Теперь туда смогут попасть только те, кто сделал прививку или может предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до мероприятия. Также можно предоставить результаты теста на наличие антител.

- Соответствующие подтверждения будут необходимы при посещении кинотеатров, театров, детских развлекательных центров, спортивных мероприятий, - отметил Глеб НИкитин. - Эти требования касаются также мероприятий на свежем воздухе. Важно максимально исключить возможность распространения вируса в ходе таких событий.