8 человек утонули в водоемах Нижегородской области за последние четыре дня

Совсем недавно в Нижегородской области стартовал купальный сезон, однако количество пострадавших растет с каждым днем. Только за последние четыре дня на водоемах региона погибло восемь человек, среди них оказались двое несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Так, в четверг, 17 июня, в акватории реки Керженец недалеко от посёлка «Пионерский» из воды было извлечено тело 46-летнего мужчины.

Примерно через час в этот же день весть о другом трагическом происшествии пришла из рабочего посёлка «Сатис». Там из безымянного пруда вытащили утонувшего мужчину 1956 года рождения.

За 18 июня зарегистрирован только один смертельный случай на воде. Из реки Кудьма вблизи посёлка «Дружный» Кстовского района в месте, не оборудованном для купания, погибла 65-летняя женщина.

В субботу, 19 июня, в Нижегородской области утонуло сразу три человека. В 12:20 стало известно о происшествии в Арзамасе, из пруда «Горячий» в месте, не оборудованном для купания, извлечено тело мужчины. Его личность сейчас устанавливается.

В 14:20 трагическая новость пришла из Нижнего Новгорода – 14-летний мальчик утонул в Первом озере Щелковского хутора. Известно, что проводились все необходимые реанимационные мероприятия, однако прибывшие вскоре медики констатировали смерть.

В 17:48 в Вачском района в Оке утонула 15-летняя девочка.

За 20 июня найдено ещё два утонувших человека. В 09:10 из безымянного водоёма в селе Большое Болдино местными жителями извлечено тело мужчины 1992 года рождения. Предполагается, что мужчина отправился купаться в состоянии алкогольного опьянения.

В 17:20 из водоема без названия в Тонкино местными жителями извлечено тело 40-летней женщины.

Специалисты призывают нижегородцев выбирать для отдыха только специально оборудованные для этого места. Однако даже на официальных пляжах не стоит забывать простые правила поведения при купании.

Например, нельзя заходить в воду в нетрезвом виде, нырять в незнакомых местах и заплывать за буйки. Также важно помнить про судовой ход и не приближаться к таким местам. Необходимо также контролировать отдых детей на водоемах и не устраивать водных игр, связанных с захватами.

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