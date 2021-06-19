14-летний подросток утонул на озере Щелковского хутора

Подросток 2007 года рождения утонул в Первом озере Щелковского хутора в субботу, 19 июня в 14:00. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Уточняется, что 14-летний мальчик купался в оборудованном месте. Спасатели извлекли подростка из водоема в 14:20, как только поступило сообщение о происшествии, а также провели все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, в 15:30 прибывшие медики констатировали смерть. Сейчас утоняются обстоятельства гибели.

Напомним, что Роспотребнадзор не рекомендует нижегородцам купаться на одном из озер Щелковского хутора. На Третьем озере лесопарка «Щелковский хутор» были выявлены превышения по микробиологическим показателям. На данный момент 12 из 15 водоемов Нижнего Новгорода были одобрены для купания и отдыха управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области.