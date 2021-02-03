Троллейбусные провода демонтировали на улицах Родионова и Большой Печерской. Фото: паблик "Общественный транспорт Нижнего Новгорода и области"

Троллейбусные провода демонтировали на улицах Родионова и Большой Печерской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в паблике «Общественный транспорт Нижнего Новгорода и области».

Ранее эта контактная сеть использовалась для работы троллейбусных маршрутов №1 и №26, которые следовали до Верхних Печер.

Мероприятия реализуются в рамках проекта «Чистое небо», призванного уменьшить количество проводов на улицах Нижнего Новгорода. Проект проводится в рамках подготовки к 800-летию города.

Напомним, в декабре 2020 года были демонтированы троллейбусные провода на площади Минина на участке от Дмитриевской башни до памятника Чкалову.

«В историческом центре также будем убирать воздушные линии связи в кабельную канализацию везде, где это возможно» - подчеркнул глава администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.