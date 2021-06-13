В мае Нижегородская область сэкономила на торгах 110,3 миллионов рублей

В мае 2021 года правительству Нижегородской области удалось сэкономить на проведенных торгах 110,3 миллионов рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Общая сумма, на которую провели торги – 2,9 миллиарда рублей, в мае ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 113 аукционов. На каждый лот в среднем претендовало 4 участников.

Наиболее ощутимая экономия достигнута по торгам на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог – 54 миллиона рублей, а также на возведение пристроя к школе №168 Канавинского района - 27,1 миллионов рублей.

Кроме того, 9,6 миллиона рублей сэкономили по торгам на выполнение работ по капитальному ремонту социально-значимых объектов.

Напомним, что за счет сэкономленных средств в 2021 году благоустроят территорию у ДК им. Ленина, парк Кулибина, а также обновят дворовые территории около 36 домов Нижнего Новгорода.

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