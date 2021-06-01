Дворовые территории 36 домов в Нижнем Новгороде благоустроят этим летом

36 нижегородских домов получат благоустроенные дворовые территории. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дворовые территории около 36 домов Нижнего Новгорода благоустроят летом 2021 года. Об этом сообщили в городском департаменте благоустройства.

Работы проведут за счет сэкономленных средств по программе «Формирование комфортной городской среды».

В настоящее время известно, что под благоустройство выбраны следующие территории: улица Красноуральская (№1а), улица Молитовская (№3, 3/1, 4, 5, 6, 6/1, 6/2), улица Баранова (№9, 9а). Работы будут проводиться и по улице Шаляпина (№15, 20), улице Звездинка (№7, 9, 9/1), улице Горького (№142, 144, 146а, 148, 162, 164). Обновят дворовые территории и на улице Ковалихинская (№47, 49, 77), улице Ошарская (№15, 21), улице Крылова (№1, 5б), улице Бекетова (№37, 37а), улице Героев Космоса (№22, 24, 26, 28, 32, 34).

Кроме того, список будет пополняться новыми адресами по мере образования большей экономии.

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