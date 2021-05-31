Территорию у ДК им. Ленина и парк Кулибина в Нижнем Новгороде благоустроят в 2021 году

В Сормове в разгаре комплексное благоустройство четырех пространств. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородские власти объявили конкурсы по поиску подрядчика для проведения работ на территории у ДК имени Ленина и в парке Кулибина. Эти два места решили дополнительно благоустроить за счет сэкономленных средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Благоустройство 30 общественных пространств идёт полным ходом в Нижнем Новгороде. Главный приоритет сейчас закончить все работы в наиболее короткие сроки, но на качестве это сказаться не должно.

Так, в Сормовском районе по национальному проекту «Жилье и городская среда» работы по благоустройству ведутся в седьмом микрорайоне и в Центре Сормова.

- В этом году мы ремонтируем сквер на проспекте 70 лет Октября и «Сосны», а также сквер на бульваре Юбилейном и сам бульвар, - подчеркнула глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

На бульваре рабочие занимаются электромонтажными работами по закладке кабеля и укладке основания под велодорожку. А вот в сквере на Юбилейном бульваре, у памятника Ростиславу Алексееву уже выполнено больше половины запланированного. Вскоре там проведут озеленение, установят лавочки, урны и качели.

Ещё один новый конкурс объявили по поиску подрядчика для благоустройства территории у озера на улице Пермякова.

- С подрядчиком, который был выбран ранее, пришлось расстаться, он оказался недобросовестным, - поделился глава города Юрий Шалабаев.

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