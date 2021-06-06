У 161 нижегородца диагностировали коронавирус

По последним данным на 6 июня, за сутки в Нижегородской области заразился коронавирусом 161 житель. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 119 042 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Из хороших новостей: 113 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Показатели выздоравления держатся устойчиво. Суммарно 113 223 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалею, 9 человек не справились с болезнью. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 3 713.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заболеваемости уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но в последние дни суточное число заболевших вновь стало переступать отметку в 150 жителей.

Напомним, главный врач Нижегородского онкодиспансера Сергей Гамаюнов рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса онкобольным. Он подтвердил, что все отечественные вакцины безопасны.

По данным от 3 июня, уже 363 тысячи нижегородцев привились от COVID-19.

Кроме того, Глеб Никитин назвал причину сохранения масочного режима в регионе.

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