У 155 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 3 июня, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 155 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 118 559 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Из хороших новостей: 106 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Показатели выздоравления держатся устойчиво. Суммарно 112 898 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

К сожалею, 18 человек не справились с болезнью. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 3 680.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заболеваемости уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но в последние дни суточное число заболевших вновь стало переступать отметку в 150 жителей.

Напомним, главный врач Нижегородского онкодиспансера Сергей Гамаюнов рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса онкобольным. Он подтвердил, что все отечественные вакцины безопасны.

Кроме того, Глеб Никитин назвал причину сохранения масочного режима в регионе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!