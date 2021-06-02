Разворотное кольцо появится на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде

На Черниговской набережной в Нижнем Новгороде построят разворотное кольцо для транспорта. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на региональное Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций. Решение было принято на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области.

Разворотное кольцо появится у Молитовского моста, до которого продлят набережную. В концепцию развития Черниговской набережной в частности включили городскую водозаборную станцию, которая представляет собой объект культурного наследия. Её построили в 1880 году. Таким образом, памятник истории будет отреставрирован.

Кроме того, комиссия согласовала новый Генплан Нижнего Новгорода, в который внесли требуемые изменения – перенос границ функциональных и территориальных зон.

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