На бассейне «Чайка» восстановят советскую мозаику, уничтоженную капремонтом

Советская мозаика украшала фасад здания бассейна на Краснодонцев почти полвека. Фото: Александр Казарин

Помните скандального пловца с фасада бассейна «Чайка» на Автозаводе? Того самого, которого сначала уничтожили, а потом нарисовали – да так, что это вызвало самый настоящий шок у нижегородцев. Еще бы, ведь вместо мозаики с изображением изящного поджарого пловца, рассекающего волну, на стене здания появился странный персонаж с женской грудью и ярко выраженными среднеазиатскими чертами лица. Но просуществовал рисунок недолго, менее суток – после поднявшейся шумихи его тут же закрасили белой краской.

Во время ремонта мозаику уничтожили, и на ее месте появилось ЭТО. Фото: соцсети

Как ранее заявили в пресс-службе Горьковского автозавода, которому принадлежит здание Дома физкультуры с бассейном, мозаику пришлось убрать из-за того, что она пришла в негодность и могла обрушиться на прохожих. В ходе ремонтных работ фасад обновили и утеплили специальными плитами.

Однако после поднявшейся шумихи пловца-трансгендера сразу закрасили. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Напоминанием об украшавшем фасад панно осталась лишь синяя пленка, которой, как заплаткой, закрыли этот участок стены. Так бассейн и простоял все три года, пока о нем не вспомнили накануне 800-летия Нижнего Новгорода.

Сегодня стало известно, что советскую мозаику на Доме физкультуры с бассейном ГАЗа решили восстановить. А если быть точнее, то создать заново, потому что, как пояснили в пресс-службе предприятия, восстановить ту самую мозаику уже не представляется возможным.

«Каркас мозаики сохранен, и, если будет принято решение создавать ее по имеющемуся образцу, он послужит как основа для работы специалистов», - заявили ранее в пресс-службе ГАЗ.

И вот, наконец, такое решение все же было принято.

По словам Александра Казарина, который работает над воссозданием утраченного полотна, технология и сюжет будет полностью сохранены. Однако во время работ специалисты столкнулись с некоторыми трудностями.

Фрагмент мозаики. Фото: Александр Казарин

«Столкнулись с такой проблемой, что очень трудно подобрать смальту по цвету, чтобы точно реставрировать мозаику, так как мозаичное панно сделано давно. Новая смальта отличается по цвету. Как вариант, можно применить фрагменты керамической плитки. Основная необходимость есть в сложных синих, красно-коричневых и зелёно-изумрудных цветах», - рассказал Александр Казарин.

По словам создателя проекта «Городские экспедиции», исследователя архитектуры советского модернизма Иры Масловой, мозаика с изображением пловца на автозаводском бассейне была ценна, хоть и не имела официального охранного статуса.

«Представляла ли эта мозаика ценность? Юридически — нет, потому что это не памятник архитектуры, а вот эмоционально — да, потому что все среагировали на утрату. В линиях этого изображения мы безошибочно угадываем стиль позднесоветской эпохи. Даже самый неискушённый зритель заметит особую стилизацию форм, геометричность и упругость линий. Тело пловца прямое и устремлённое, волны — изогнутые и плавные. Все почувствовали разницу с тем, что там было нарисовано после. Это вообще очень наглядный пример, на котором можно тренировать зрение», - пояснила «Комсомолке» эксперт.

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Эскиз шокирующего рисунка, который появился на фасаде бассейна «Чайка» вместо мозаики, сохранившейся с советских времен, не был согласован с заказчиком. Об этом «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе Горьковского автозавода (подробности).