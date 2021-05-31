Дети, пострадавшие в аварии в Борском районе, находятся в тяжелом состоянии

Состояние двоих детей, пострадавших в жутком ДТП в Борском районе, оценивается как стабильно тяжёлое. Об этом заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей личной странице в Instagram.

Сейчас оба ребёнка находятся в реанимации в областной детской больнице. За их жизнь и здоровье борется мультидисциплинарная команда специалистов.

- Подключены федеральные консультанты, - подчеркивает министр.

Другой пострадавший – 24-летний мужчина был доставлен в Борскую ЦРБ, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, страшное ДТП произошло 30 мая около 15:30 на 42 километре трассы Нижний Новгород – Киров, недалеко от деревни Тайново Борского района. Там внедорожник «Ниссан» вылетел в лоб «Митцубиши», а ещё одно авто – «Чери Индис» - съехало в кювет.

При столкновении погибло 4 человека, ещё трое пострадали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!