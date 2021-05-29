Жильцам взорвавшегося дома на Краснодонцев спишут старые долги за ЖКХ

Взрыв в доме на Краснодонев произошел 11 июля 2020 года. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Жильцам взорвавшегося дома №17 по улице Краснодонцев спишут долги по счетам за коммуналку, которые образовались до июля 2020 года. Об этом заявила депутат Государственной думы Наталья Назарова.

«В этот раз жители обратились по вопросу аннулирования долгов за услуги ЖКХ. Понимая всю остроту ситуации, в которой они оказались, руководство «Волгаэнергосбыта» откликнулось на нашу с правительством просьбу решить вопрос. И как меня заверил Андрей Орлихин, директор ГК "Волгаэнерго", в скором времени в личных кабинетах нижегородцев данные долги исчезнут», - написала Наталья Назарова в своем Instagram.

Напомним, взрыв бытового газа в доме №17 на улице Краснодоцев Автозаводского района произошел ранним утром 11 июля 2020 года. Взрыв прогремел на шестом этаже – жильцов этой квартиры в этот момент не было дома. Чудом никто не погиб, пострадали пять человек. Жильцов расселили, а дом признали аварийным – его должны снести до 2023 года. В итоге люди почти год вынуждены жить по съемным квартирам, ожидая решения властей.

В течение 2020 года администрация Автозаводского района организовывала возможность жильцам дома забрать свои вещи – все, кто могли, это сделали. Однако остается несколько десятков квартир, расположенных радом с эпицентром взрыва, доступ в которые возможен только после проведения контраварийных мероприятий. На днях стало известно о намерении властей предложить жильцам денежную компенсацию, поскольку проведение противоаварийных мероприятий обойдется примерно в 18 млн рублей.