Почтовый съезд в Нижнем Новгороде благоустроят в 2022 году

Варианты развития Почтового съезда в Нижнем Новгороде обсудили в администрации Нижегородского района. Этот объект вошёл в список общественных пространств-участников рейтингового голосования по проекту "Формирование комфортной городской среды – 2022" нацпроекта "Жильё и городская среда".

Нижегородцы указали на необходимость привести территорию Почтового съезда в порядок: отремонтировать лестницу, сохранить зелёную зону, высадить новые крупные деревья, ведь горожане любят проводить здесь время в жаркую погоду. А для того, чтобы спецтехника не повреждала зелёные насаждения во время уборки, участники обсуждений предложили расширить дороги.

А представители Гильдии Экскурсоводов добавила, что в церкви Успения Божией Матери необходимо предусмотреть парковку для экскурсионных автобусов и точку питания для туристов, поскольку эта церковь у сквера – самое популярное место у туристов.

– Сегодня с коллегами из МБУ "Нижегородгражданпроект", членами Ассоциации "Гильдия Экскурсоводов", представителем Нижегородской епархии и с жителями обсудили будущее развитие сквера у храма Успения Божией Матери. Это место отличается особой атмосферой тишины, отсюда открывается красивый вид на слияние рек Оки и Волги, – отметил глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин. – Каждый житель может стать непосредственным участником его преображения, отдав свой голос за реализацию этого или другого понравившегося проекта в ходе голосования по выбору объекта для обустройства в 2022 году.

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