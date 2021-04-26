Глеб Никитин призвал нижегородцев голосовать за благоустройство общественных пространств

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей региона участвовать в голосовании за благоустройство общественных пространств. Их благоустроят в рамках федпроекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Площадки, набравшие большее число голосов, преобразят в 2022 году.

Голосование стартовало сегодня, 26 апреля, и продлится до 30 мая. В нём приглашают поучаствовать жителей 19 городов и посёлков Нижегородской области с населением больше 20 тысяч человек. К голосованию допускаются желающие старше 14 лет. В общей сложности 133 общественных пространства выставлены на рейтинговое голосование.

– У жителей есть выбор: они могут проголосовать на сайте https://golosza.ru/, в режиме оффлайн при помощи волонтёров, которые работают в пунктах для голосования, а также через портал госуслуг. Я уже протестировал онлайн-голосование. Всё очень просто, понятно и удобно, – сказал Глеб Никитин.

Голосование на сайте https://golosza.ru/ займёт не более 5 минут. Для регистрации необходимо подтвердить номер телефона через СМС. После чего участнику будет предложено ознакомиться с концепциями благоустройства и выбрать из списка одну общественную территорию, которую хотелось бы видеть облагороженной в первую очередь.

Если у Вас возникли трудности с голосованием в онлайн-режиме, можно воспользоваться пунктами голосования. В регионе открылось более 120 таких точек, где жителям помогают волонтёры.

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