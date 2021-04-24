Замглавы Минстроя РФ протестировал пункт голосования за благоустройство Нижнего Новгорода. ФОТО: Александр Воложанин

Пункт голосования за будущие объекты благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" протестировал заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. Волонтёрская точка будет действовать на Московском железнодорожном вокзале. А всего в регионе, с понедельника, откроется свыше 120 таких пунктов, где добровольцы будут помогать жителям Нижнего Новгорода и области голосовать на сайте "Голос За" golosza.ru.

На месте Максим Егоров изучил проекты, представленные для голосования в Канавине. Он попросил волонтёров продемонстрировать, как они будут работать с обратившимися за помощью жителями. Вместе с замминистра в тестировании пункта участвовали замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

– Помощь волонтёров делает процесс голосования очень удобным. Когда мы только определяли механизм голосования, ожидали, что потребуется около 11 тысяч волонтёров, но на сайте зарегистрировались 32 тысячи добровольцев – это и молодёжь, и люди от 40 лет и старше. Они сами изъявляли желание стать волонтёрами, чтобы помочь как можно большему числу жителей высказать своё мнение по поводу территорий для благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", – обозначил Максим Егоров.

Алгоритм работы пункта голосования представил Максиму Егорову Андрей Гнеушев: жители 19 городов и посёлков Нижегородского региона с населением более 20 тысяч человек могут увидеть, какие территории представлены к голосованию в их районах. Для этого им нужно пройти регистрацию по СМС. Они могут изучить концепции благоустройства и выбрать одну из них. А также предлагается указать: какие формы отдыха на этой территории более востребованы. К примеру, спортплощадка или прогулочная зона.

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