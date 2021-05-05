Свет и отопление частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 5 мая

Сегодня, 5 мая, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили электроснабжение и центральное отопление. Под приостановку в оказании услуг попали шесть жилых домов. Причина отключения — проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные о временном отключении размещены на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 08:00 до 15:00 не будет света в домах № 93Б по улице Большая Покровская, № 6 по улице Арзамасская, № 140, 146а по улице Ильинская в Нижегородском районе города.

А с 09:00 до 14:00 отключенными от центрального отопления останутся жильцы домов № 7/2, 7/1 по улице Культуры в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, 28 апреля более 20 домов осталось без света. Затем, 29 апреля, свет частично отключили в двух районах областного центра.

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