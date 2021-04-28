Более 20 домов осталось без света в Нижнем Новгороде 28 апреля

Сегодня, 28 апреля, более 20 домов из трёх районов Нижнего Новгорода осталось без электричества. Причина отключения — проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные о временном отключении размещены на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 09:00 до 16:00 света не будет в доме № 33 по улице Дачная в Ленинском районе города.

С 08:00 до 17:00 свет отключен в ряде домов Нижегородского района: № 22, 22б, 22в, 24а по улице Фрунзе, № 264-274 (нечётные), 226, 230 по улице Горького, № 90-100 (чётные) по улице Ковалихинская и № 122 по улице Белинского.

А с 10:00 до 17:00 без света будут жильцы домов № 25, 27 по улице Фучика и № 19 по улице Веденяпина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, 26 апреля свет частично отключили в Московском и Ленинском районах. 21 апреля свет и горячую воду частично отключили в Советском и Московском районах.

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