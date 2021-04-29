Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 29 апреля

Сегодня, 29 апреля, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили электроснабжение. Под приостановку в оказании услуг попали шесть жилых домов. Причина отключения — проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные о временном отключении размещены на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 10:00 до 13:00 света не было в домах № 5, 7 по улице Касьянова и в домах № 8, 8/1, 2 по улице Верхне-Печёрская в Нижегородском районе города.

А с 09:00 до 16:00 без света останутся жильцы дома № 69/1 по проспекту Ленина в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, вчера, 28 апреля, более 20 домов осталось без света.

26 апреля свет частично отключили в Московском и Ленинском районах, а 21 апреля свет и горячую воду частично отключили в Советском и Московском районах.

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