За сутки от коронавируса скончалось ещё 15 нижегородцев

По данным на 4 мая, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 263 - за последние сутки умерло ещё пятнадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф
По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимать девятое место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (2 050 человек), Санкт-Петербург (709 человек), Московская область (625 человек), Ростовская область (220 человек), Воронежская область (149 человек), Самарская область (139 человек), Иркутская область (132 человека) и Саратовская область (126 человек).
Напомним, в последнее время в Нижегородской области произошел целый ряд послаблений коронавирусных ограничений. В частности, режим самоизоляции для беременных нижегородок был продлен до 31 мая.
Также изменения распространились на работу кафе, перестали действовать требования для рассадки не более четырех человек за одним столом. А в фитнес-центрах разрешили работу хаммамов и инфракрасных саун.
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