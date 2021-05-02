Почти 2 млн рублей направят на ремонт Театральной лестницы в Нижнем Новгороде

Почти 2 миллиона рублей направят на ремонт Театральной лестницы в Нижегородском районе Нижнего Новгорода в 2021 году. Соответствующий электронный аукцион открыли на сайте госзакупок.

Закупку разместил департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода 30 апреля 2021 года. Начальная и максимальная цена работ — 1 954 745 рублей. Финансировать их будут из городского бюджета. Указанный срок подачи заявок от подрядных организаций — до 18 мая этого года. Результаты аукциона будут известны 20 мая.

Ремонт Театральной лестницы на Зеленском съезде, согласно договору, должен быть завершён к 1 июля 2021 года.

Напомним, сейчас в Нижегородской области продолжается голосование за объекты благоустройства — площадки-победители благоустроят в 2022 году. Мы рассказывали, что выразить своё мнение можно в онлайн-формате на сайте https://golosza.ru/, либо в пунктах голосования: их в регионе открыли более 120.

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