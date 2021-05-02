Почти 300 пар Нижегородской области женится на пасхальной неделе

С завтрашнего дня в ЗАГСах Нижегородской области начнётся настоящий свадебный бум: с 3 по 9 мая, на пасхальной неделе, заключить супружеский союз планируют 290 пар влюблённых. 5 мая состоятся 111 свадебных церемоний, 7 мая – 84, а 8 мая – 50. Данными на этот счёт поделились в Главном управлении ЗАГС по Нижегородскому региону.

Первое воскресенье после Пасхи в народе называют Красной горкой – эта дата считается одной из лучших дат для заключения брака. В текущем 2021 году она приходится на День Победы – 9 мая.

Именно в это воскресенье Нижегородский Дом бракосочетания открывает свои двери для молодожёнов. По плану в нём должны пройти три торжественные церемонии бракосочетания.

Напомним, мы рассказывали, что 212 пар заключили брак в "зеркальную" дату 12.02.2021 в Нижегородских ЗАГСах.

А также ранее "Комсомолка" публиковала статистику браков и разводов в Нижегородской области за прошедший 2020 год: оказалось, жители региона женились чаще, чем разводились.

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