На пресс-конференции, прошедшей сегодня в Нижнем Новгороде, Главное региональное управление ЗАГС поделилось статистикой рождаемости за 2020 год, а также данными о заключении браков и их расторжении в регионе.Конечные результаты года оказались очень приятными, несмотря на потрясшую мир эпидемию коронавируса. Которая должна была привести к обратным результатам, как ожидали многие. Но женились нижегородцы всё же больше, чем разводились. В области было зарегистрировано 16 110 браков, что на 9,38% больше числа разводов. Развелись в Нижегородском регионе 12 340 пар.По информации Главного областного управления ЗАГС, большая часть нижегородцев женится в возрасте 25-34 лет. Меньшее количество — после 35 лет. А ещё меньше тех, кто узаконил свои отношения в 18-24 года. Но, к слову, самый возрастной брак в регионе за 2020-й зарегистрировали между 89-летним женихом и 65-летней невестой.От общего числа заключённых браков в 2020 году 10 тысяч — это первые браки граждан, а оставшиеся 6 тысяч — женившиеся во второй раз.Большая часть браков стандартно была заключена в летний период — это свыше 7 тысяч пар. А на 2021 год подано уже 3 287 заявлений.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!