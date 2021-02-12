212 пар заключат браки в "зеркальную" дату 12.02.2021 в Нижегородских ЗАГСах

Сегодня, 12 февраля, 212 пар зарегистрируют свой брак в нижегородских ЗАГСах. Это число в четыре раза превышает среднюю статистику церемоний по пятницам, а всё потому что 12.02.2021 – главная "зеркальная" дата этого года, как считают нумерологи, и самая красивая для свадьбы, как считают женихи и невесты. Этими данными поделилась пресс-служба правительства Нижегородского региона.

Кроме того, 12 февраля отмечается китайский Новый год, а значит наступает эра Быка – приверженца истинных семейных ценностей и традиций.

Напомним, ранее мы публиковали статистику браков и разводов за прошедший 2020 год, которую предоставило Главное управление ЗАГС по Нижегородской области. Новости были очень приятными: в 2020 году нижегородцы женились чаще, чем разводились.

А также были обнародованы статистика рождаемости в регионе за 2020 год, самые редкие и самые популярные имена, которыми нижегородцы назывались своих детей.

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