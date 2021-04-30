Общественный транспорт не будет ходить в ночь на Пасху в Нижнем Новгороде

Как будет работать транспорт на Пасху в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественный транспорт не изменит режим работы на Пасху в Нижнем Новгороде 2 мая 2021 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в «Нижегородпассажиравтотрансе».

«Пассажирские автобусы будут работать в режиме выходного дня по маршрутам, с учетом временных ограничений движения на ряде улиц. Дополнительных рейсов не планируется», - подчеркнули на предприятии.

Напомним, метрополитен в Нижнем Новгороде закрывается в 00:00 – 00:10 часов, а начинает свою работу в 05:15 утра.

В этом году православные христиане отмечают Пасху 2 мая. В ночь с субботы на воскресенье в храмах Нижнего Новгорода пройдут праздничные богослужения, тысячи прихожан устремятся в церкви в эту ночь. Полное расписание богослужений на Пасху 2021 в храмах Нижнего Новгорода мы публиковали ранее.