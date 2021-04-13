Репетиция парада Победы 2021 в Нижнем Новгороде: изменение движения транспорта

Репетиции парада Победы в Нижнем Новгороде начнутся 20 апреля. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Репетиции военного парада Победы начинаются в Нижнем Новгороде 20 апреля. В этом году торжественное мероприятие 9 мая решено провести не на площади Минина, как обычно, а на Нижневолжской набережной. В связи с этим подготовка к мероприятию будет вестись именно здесь, а также на набережной Гребного канала и прилегающих улицах. Рассказываем, как изменится движение транспорта в Нижнем Новгороде во время репетиций парада Победы 2021.

Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, всего запланировано восемь репетиций.

20, 22, 26, 28 и 29 апреля с 10:00 до 14:00 движение транспорта будет ограничено на участке от дома №10 по улице Красная Слобода до дома №112А по улице Слобода Печёры. Парковка здесь в дни проведения репетиций будет запрещена с полуночи до 14:00.

3 мая (с 05:00 до 11:30), 5 мая (с 03:00 до 08:30) и 8 мая (с 07:30 до 13:30) перекроют движение по Нижневолжской набережной, улице Рождественской, Зеленскому съезду (на участке от улицы Широкой до Коромысловой башни нижегородского кремля), улице Широкой, Георгиевскому, Казанскому съездам, Похвалинскому съезду (на участке от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской), Канавинскому мосту, набережной Гребного канала (на участке от Казанского съезда до дома №110А по улице Слобода Печёры). Парковка здесь будет запрещена с 22:00 2 мая до 11:30 3 мая, с 22:00 4 мая до 08:30 5 мая и с 22:00 7 мая до 13:30 8 мая.

Схема изменения движения транспорта на время проведения репетиций парада Победы в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Повлияет подготовка к Параду и на работу общественного транспорта. Так, автобус А-5 будет временно закрыт.

Автобусы А-3, А-61, А-71, А-92, А-95, Т-57, Т-70, Т-91 пустят по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького в оба направления.

Автобусы А-19, А-45, А-90, Т-40, Т-45 поедут по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской в оба направления.

Автобусы А-26, А-41, А-43, Т-18 будут курсировать в направлении площади Горького – по метромосту, улицам Одесской, Горького; в направлении Заречной части города – по улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Малой Ямской, Одесской, метромосту.

Маршруты А-52 и Т-24 будут оранизованы по улице Советской, метромосту, улице Одесской, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской в оба направления.

Путь следования маршруток Т-37 и Т-87 сократится: они будут ходить лишь до остановки «Стрелка».

Пригородный автобус №304 в направлении Кстова пойдет по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ижорской, Белинского, Горького, Большой Печерской, а в направлении Московского вокзала – по улицам Большой Печерской, Горького, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту.