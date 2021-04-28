Пасха 2021 в Нижнем Новгороде: расписание богослужений

Пасхальные богослужения пройдут в 66 храмах Нижнего Новгорода. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Праздничные пасхальные богослужения пройдут Нижнем Новгороде 2 мая. Ночные литургии состоятся в 66 храмах и монастырях. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Центром праздничных мероприятий традиционно станет кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского на Стрелке. 1 мая в 23:00 митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавит здесь торжественное служение Пасхальной полунощницы, Пасхальной утрени и Божественной литургии.

Также в ночь с 1 на 2 мая и в сам день праздника богослужения пройдут в других храмах и монастырях города. С полным расписанием пасхальных богослужений 2021 в Нижнем Новгороде можно ознакомиться здесь.

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