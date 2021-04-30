Нижегородские власти контролируют ситуацию с поднятием уровня воды в Волге

Правительство региона контролирует ситуацию с поднятием воды в Волге, сложившуюся из-за осложненной паводковой обстановки и сброса воды на Нижегородской ГЭС. Специалисты проводят круглосуточный мониторинг за происходящим, и предпринимает все необходимые меры для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

Известно, что резкий подъем уровня воды на участке реки Волги от Городца до Нижнего Новгорода и в устье Оки, может повлечь за собой подтопление в Городецком и Балахнинском районах, а также в Нижнем Новгороде.

В настоящее время существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением 22 домов, 43 придомовых территорий и трех участков местных дорог.

Напомним, накануне мы рассказывали, какие районы и улицы могут оказаться в зоне подтопления и что делать, если к вашему дому уже подступила вода.

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